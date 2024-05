Programma cancellato: Serena Bortone, la voce bomba in Rai

Sono già iniziati in Rai i preparativi per la nuova stagione televisiva. A luglio sapremo quali programmi ritroveremo, i nuovi e soprattutto chi ci sarà a condurli, dopo l’addio dei volti più amati. I vertici di Viale Mazzini si impegnano per far si che il duro lavoro dia i suoi frutti, anche sapendo che verrà portato aventi da altri dirigenti, che cambieranno dopo le elezioni europee. Chi non sa ancora cosa ha in serbo per lei il futuro è Serena Bortone e il suo programma Che Sarà?. Ecco cosa è trapelato dalle ultime indiscrezioni.

Serena Bortone, la voce bomba in Rai

Secondo TvBlog format condotto da Serena Bortone, Che Sarà?, talk show del fine settimana di Rai 3 in onda nell’access prime time del sabato e della domenica potrebbe non essere rinnovato. Il programma è nato per sostituire i programmi Le parole condotto da Massimo Gramellini (passato su LA7 con il nuovo programma In altre parole) e Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio (passato su Nove). I palinsesti della prossima stagione televisiva della rete di Stato sono ancora in fase di definizione, ma secondo i rumors per Serena Bortone potrebbe non esserci più posto. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)