Il cantante pugliese Al Bano ha rotto il silenzio dopo la pioggia di critiche ricevute per la sua esibizione allo stadio Olimpico di Roma. Ieri sera, l’artista ha intonato l’inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia e la performance ha scatenato una bufera social. Oggi è arrivata la replica del cantante. (Continua a leggere dopo la foto…)

Al Bano canta l’Inno all’Olimpico

Al Bano è finito a centro di una inaspettata bufera social. Il cantante pugliese era stato invitato ad aprire la finale di Coppa Italia disputata all’Olimpico nella serata di ieri, 16 maggio 2024. L’evento di grande portata ha raccolto nello stadio romano migliaia di tifosi dell’Atalanta e della Juventus, mentre tantissimi italiani hanno seguito da casa. Nell’attesa del fischio d’inizio, Al Bano ha intonato l’inno italiano sul campo verde. Una possibilità che, da tradizione, viene affidata ogni anno ad un artista del panorama musicale del Paese. Ma la scelta, e soprattutto la performance di quest’anno sembrano aver accentrato l’attenzione in termini piuttosto negativi. Ecco come è andata. (Continua a leggere dopo la foto…)

Pioggia di critiche sull’esibizione

Secondo l’opinione comune, espressa dai tanti utenti che hanno assistito all’esibizione, l’artista non avrebbe regalato una performance degna del suo nome. I commenti si sono incentrati in particolar modo sulla pessima intonazione e sulle scelte espressive di Al Bano. Una carriera longeva e di successo come quella di Al Bano non risentirà di un unica performace non apprezzata, eppure il cantante ha voluto mettere i puntini sulle i e spiegare la sua visione.

