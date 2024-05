Il nome di Ludovica Di Gresy ha fatto capolino più volte nelle cronache di gossip e in particolare tra le notizie che riguardano il rapper Fedez. Il cantante si è recentemente separato dalla moglie Chiara Ferragni e ora in molti si stanno chiedendo se tra i due sia sia nato qualcosa. Dopo giorni di rumor e indizi raccolti qua e là, la diretta interessata ha rotto il silenzio e ha parlato della frequentazione con Fedez. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Caso Iovino, Fedez nel mirino della Procura di Milano: cosa rischia

Leggi anche: Fedez, intervengono i Carabinieri: la notizia da incubo

Ludovica Di Gresy e Fedez: cosa c’è tra loro

Negli ultimi tempi sono state tantissime le segnalazioni che vedevano Fedez in compagnia di una ragazza bionda. Molti “investigatori del web” hanno ipotizzato che si trattasse proprio di Ludovica Di Gresy, modella milanese, che studia moda all’Istituto Marangoni. Lei e il rapper sarebbero stati pizzicati insieme in occasione del release party del nuovo album di Capo Plaza celebrato in un noto locale della movida del capoluogo lombardo. Ma qualcuno ha ipotizzato che ci siano state altri incontri e ora i fan vorrebbero sapere di più su un eventuale coinvolgimento sentimentale tra i due. (Continua a leggere dopo le foto…)

Leggi anche: Fedez e il presunto flirt con Ludovica Di Gresy: il cantante rompe il silenzio

Ludovica: l’intervista rivelatrice

Di recente, Fedez è al centro di una nuova bufera mediatica. Il polverone è legato all’indagine dei carabinieri dopo il caso di aggressione ai danni di Cristiano Iovino, il personal trainer dei vip. Tra gli utenti del web che hanno commentato la vicenda, ci sarebbe anche chi ha ipotizzato che Ludovica avesse accompagnato Fedez la notte passata al “The Club” poiché le telecamere avrebbero ripreso una ragazza bionda insieme a lui. In quell’occasione, Fedez avrebbe avuto un diverbio proprio con Iovino all’interno del locale e la curiosità sulla presenza o meno della modella potrebbe risultare rilevante per far luce su quanto accaduto. Ora è arrivata la risposta di Ludovica Di Gresy.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva