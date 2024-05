Il rapper Fedez è di nuovo al centro della bufera dopo la notizia dell’indagine della Procura di Milano per il caso che ha coinvolto Cristiano Iovino. In un’intervista al giornale “Leggo”, l’avvocato Antonio Scarnera ha fatto luce sui potenziali risvolti della vicenda.(Continua a leggere dopo le foto…)

L’aggressione a Cristiano Iovino

Nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024 il personal trainer Cristiano Iovino è stato vittima di un pestaggio in Via Traiano a Milano da parte di alcune persone a bordo di un van nero. La Procura di Milano ha raccolto le testimonianze dei presenti e i filmati delle telecamere di sorveglianza puntate sul luogo dell’avvenimento e ora sarebbero passati alle indagini. Il Corriere riporta che, poco prima dell’accadimento, Fedez e Iovino avevano avuto una lite all’interno del locale milanese The Club sulla quale è stata ricamata l’ipotesi, non confermata, che Fedez potesse essere coinvolto nel successivo pestaggio. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’indagine della procura: c’entra Fedez?

Cristiano Iovino non ha sporto denuncia e ora è compito della procura fare chiarezza sull’accaduto e determinare le responsabilità dell’aggressione. I carabinieri indagano ora anche su Fedez per le ipotesi di reato di rissa, lesioni e percosse in concorso relativi alla prima rissa (fonte Ansa). Tuttavia, il caso getta alcune ombre sul futuro del rapper il quale si trova ora in una posizione alquanto delicata. L’avvocato Antonio Scarnera ne ha parlato in un’intervista del quotidiano Leggo. Il dubbio è che la vicenda, una volta districata la matassa, possa avere qualche risvolto sul tema dell’affidamento dei figli, Leone e Vittoria avuti dalla ex-moglie Chiara Ferragni. L’avvocato Scarnera ha spiegato che “Se effettivamente indagato e il procedimento penale non si concludesse con un’archiviazione rapida, l’affidamento dei figli potrebbe essere a rischio”.

