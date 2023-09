Il Napoli non sembra ancora aver ingranato in questo inizio di stagione. In Champions League ha faticato con il Braga, mentre in campionato i risultati sono stati sotto le aspettative. Garcia punta molto su Lindstorm per ripartire.

Il Napoli non convince

Il Napoli è una di quelle squadre che sta deludendo in questo inizio di stagione. In classifica è a 7 punti, già a meno cinque dall’Inter capolista, e nelle prime uscite non ha convinto nemmeno sul piano del gioco. Kvara non è ancora quel giocatore che trascina, Osimhen è lasciato troppo spesso da solo in avanti. Lo si è visto anche in Champions League dove gli azzurri hanno vinto fortunosamente solo all’ultimo minuto e grazie ad un autogol. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Kvaratskhelia taglia verso l’area avversaria in un incontro di Serie A con il Napoli (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

Garcia scommette su Lindstorm

Rudi Garcia sta cercando di mischiare le carte per rinnovare il proprio Napoli. Il tecnico nutre grande fiducia per Lindstorm, uno degli ultimi acquisti nella finestra estiva di calciomercato. La squadra ha bisogno di qualcuno che salti l’uomo in attesa che Kvara possa ritrovare la condizione giusta per diventare determinante. Il danese si gioca il posto con Raspadori, ma al momento appare favorito nel ballottaggio per la sfida contro il Bologna.

