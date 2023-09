Spalletti agli allenamenti della Juventus: dialogo con Kean

Luciano Spalletti continua il proprio lavoro di monitoraggio. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana si è recato agli allenamenti della Juventus per osservare i talenti italiani e parlare con Kean.

Leggi anche: Milan: le condizioni di Maignan e Loftus-Cheek dopo il Newcastle

Leggi anche: UCL, Lazio-Atletico Madrid 1-1: in gol Provedel!

Spalletti con Giuntoli

Luciano Spalletti ha sfruttato questi giorni per monitorare il lavoro di alcuni club italiani. In particolar modo il ct è andato a visionare gli allenamenti della Juventus, non impegnata negli impegni europei infrasettimanali. Il gruppo di Allegri al completo ha conosciuto il mister che ci ha tenuto a fare sentire la propria presenza. E’ stata l’occasione anche per un incontro con Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo dei bianconeri che fino alla scorsa stagione ha lavorato a stretto contatto con Spalletti al Napoli. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Cristiano Giuntoli prima del fischio di inizio (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Spalletti e Kean

Sono tanti i giocatori della Juve nel giro della Nazionale, a partire da Chiesa e passando da Locatelli e Miretti. Poi ci sono anche dei giovani che presto potrebbero fare il salto di qualità, come Fagioli, Gatti, Cambiaso e lo stesso Miretti. Discorso a parte per Moise Kean, con il quale Spalletti ha avuto un dialogo a fine allenamento. L’attaccante, che ha già accumulato un buon numero di presenza in azzurro, deve ritrovare continuità per diventare un punto fermo dell’Italia. Magari proprio in coppia con Retegui e con il compagno di squadra Chiesa.