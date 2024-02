Da mesi si parla e ci si chiede chi sarà la conduttrice de L’Isola dei famosi, in partenza tra poco più di un mese (forse, quando e se il Grande Fratello finirà!) Rumors parlavano di Vladimir Luxuria sfilare la poltrona a Ilary Blasi, indiscrezione arrivata anche da Fabrizio Corona ma smentita dalla ex parlamentare. Dopo tutto queste chiacchiere è arrivata la conferma dall’AD di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha confermato- durante un incontro con la stampa- che Vlady sarà alò timone del reality. L’ex re dei paparazzi, che sapeva tutto già da tempo, ha parlato anche della nuova opinionista ecco quali nomi sono usciti.

Vladimir Luxuria al timone de L’Isola dei famosi

Le voci sulla sua ascesa erano nell’aria già da tempo, ma nessuna conferma è arrivata dalla diretta interessata, anzi, addirittura una smentita. Eppure, quando Ilary, ospite dall’amica Silvia Toffanin, non accennò alla presunta conduzione del reality che da 5 anni portava avanti, tutto era già chiaro. La conferma, poi, è arrivata da Berlusconi: Vladimir Luxuria, la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi. Questa “novità” non è andata giù a tutti i fan che apprezzavano la schiettezza e l’energia di Ilary nel programma. Fabrizio Corona, nel podcast Gurulandia ha etichettato la scelta come folle ed ha parlato anche dell’opinionista che dovrebbe sedersi al fianco di Vlady.

Il mese scorso si parlava di Elena Guarnieri, giornalista del Tg5. I piani alti volevano usare lo stesso schema del Grande Fratelli, ma Corona smentisce e, ad affiancare Vladimir ci sarà quasi sicuramente Sonia Bruganelli o l’ex inviato Alvin. (continua dopo la foto)

Le parole di Ilary Blasi

“Sono state fatte scelte che non condivido per nulla. La scelta folle è anche quella di far condurre L’Isola dei Famosi a Vladimir Luxuria, ma poi con opinionista un’altra giornalista come Cesara Buonamici. Per me questa è una roba che non sta né in cielo, né in terra. Altro discorso quello di voler trasformare Mediaset in reti giornalistiche, loro hanno tanti giornalisti molto bravi che vanno bene“, ha commentato Corona durante il podcast, criticando le scelte fatte dai piani alti di Mediaset.

Ilary Blasi, invece, sul cambio di conduzione ammette: “Devo dire che io sono d’accordo con la scelta che è stata fatta. Abbiamo concordato che le cose dovevano cambiare, ho fatto per tre edizioni il GF Vip e L’Isola e va benissimo così. Posso dire che tutto ha seguito un giusto percorso e che il cerchio è stato chiuso. – ha detto la Blasi su Chi – Inoltre ci sono aspetti dei reality che non fanno per me, come quello di scavare nell’intimità delle storie dei vari concorrenti, in questo faccio un po’ di fatica. Io sono più per l’intrattenimento, le battute, lo scherzo, questi sono elementi in cui mi trovo meglio”