“Grande Fratello”, la brutta notizia corre veloce: chi esce stasera

Questa sera ci sarà il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello. Puntata ad eliminazione, con Beatrice, Federico, Sergio, Stefano e Marco a rischio. La domanda è sempre la stessa: Chi vuoi salvare? Il concorrente meno votato abbandonerà la casa di Cinecittà. Non solo, ecco cosa potrebbe succedere nella 38esima puntata del GF.

Leggi anche: “Grande Fratello”, Anita richiamata dagli autori: la verità sul caso del fazzoletto

Leggi anche: Belen beccata insieme all’ex fidanzato: la notizia bomba

Cosa aspettarci dalla puntata di stasera?

La puntata di lunedì 19 febbraio è stata ricca di emozioni e all’insegna dell’amore: Mirko e Perla sono finalmente tornati insieme e per ora manterranno questa storia a distanza, finche lei non esce e si daranno una seconda e vera possibilità. Paolo e Letizia sono stati i protagonisti di un momento in studio che dimostra quanto siano innamorati, e affermato di vedere un futuro roseo insieme e di non rimpiangere nulla di ciò che hanno vissuti in questi mesi. Subito dopo la puntata pero, i due hanno avuto una piccola lite avuta origine dalla ragazza, infastidita dalle eccessive attenzioni di Paolo nei confronti di sua madre, invece che godersi il momento che stava vivendo. Poi il rientro di Garibaldi, il commovente incontro tra Stefano e sua mamma. Il nuovo triangolo tra Greta, Sergio e Alessio..

È passato solo un giorno da tutto questo, di cosa si parlerà stasera? Siamo tutti curiosi di scoprire la reazione di Massimiliano, quando scoprirà che la sua ex, Monia La Ferrera ha iniziato una relazione con Joseph Rossetti, il fratello di Greta. Questa sera sarà il momento giusto per comunicarlo? (continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice si tira fuori dai giochi: cosa succede

Chi esce stasera?

Al televoto Beatrice (con il record di nomination), Marco, Federico, Stefano e Sergio, uno di loro uscirà definitivamente. Secondo alcuni sondaggi, nessun problema per Beatrice con la percentuale di voto più alta. A seguire, Federico e Marco. Chi se la gioca sono Stefano e Sergio. Chi dei due avrà la peggio? Lo scopriremo nel corso della puntata di questa sera. Appuntamento su Canale 5 alle 21:40.