Dopo essere sbarcato in città ieri sera e aver svolto nella giornata di oggi le visite mediche, adesso è arrivata l’ufficialità: Marco Pellegrino è un nuovo giocatore del Milan. Il difensore classe 2002 ha firmato un contratto quinquennale fino al 2028. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Marco Pellegrino è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Ecco il comunicato del club rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marco Pellegrino dal Club Atlético Platense. Il difensore argentino ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028 “.

Il giovane difensore – classe 2002 – era sbarcato nella tarda serata di ieri a Milano e oggi, prima della firma, ha svolto e superato visite mediche e test atletici. E’ pronto per essere a disposizione di mister Pioli: per lui si prospetta un inserimento lento e graduale. La provenienza da una realtà e un campionato così diverso e distante come quello argentino impone cautela.

Marco Pellegrino: giovane promessa

Marco Pellegrino lascia l’Atletico Platense all’età di 21 anni, dopo aver abbracciato quei colori a 8. Nato nel 2002, alto 1.84 m arriva in rossonero per la cifra di 3.5 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sull’eventuale futura rivendita. Ha esordito in prima nel marzo 2023 e da quel momento ha sempre giocato come difensore centrale. Mancino di piede, nelle giovanili aveva iniziato da quinto di sinistra.