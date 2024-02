La partita tra Udinese e Monza si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Un punto a testa che fa comodo ad entrambe le squadre, che stanno vivendo un periodo tra alti e bassi. Soprattutto i bianconeri erano a caccia di punti salvezza per risollevare le proprie sorte e uscire dai bassifondi della classifica.

I migliori momenti del match tra Udinese e Monza

Il primo tempo della partita tra Udinese e Monza è stato ricco di emozioni e occasioni da gol. Al quinto minuto, Lucca ha provato a sorprendere Di Gregorio con un tiro improvviso, ma il portiere del Monza è stato bravo a respingere. Tre minuti dopo, l’Udinese ha avuto una tripla occasione: prima Lucca ha rubato palla a Caldirola e ha calciato verso la porta, ma Di Gregorio ha respinto; poi Payero ha tentato di ribadire in rete, ma Marí ha bloccato il tiro; infine, Lovric ha calciato di controbalzo, ma la palla è finita fuori. Al 14′, Thauvin ha crossato per Lucca, che ha colpito di testa, ma Caldirola ha deviato in corner. Al 17′, Payero ha sfiorato il vantaggio con un tiro dal limite dell’area, ma la palla è uscita di poco a lato. Al 34′, Di Gregorio ha compiuto una grande parata su un tiro potente di Thauvin. Al 43′, Di Gregorio si è ripetuto con un’altra super parata su Lucca.

Il secondo tempo della partita tra Udinese e Monza inizia con una sostituzione: Carboni entra al posto di Caldirola. Poco dopo, Colpani accusa un problema alla caviglia, ma riesce a continuare a giocare. Al 57′ Zerbin esordisce in biancorosso sostituendo Birindelli e Carboni sostituisce Colpani. Al 68′ Samardžić e Kamara sostituiscono rispettivamente Payero e Zemura. Al 70′ Lovric crossa per Giannetti che viene anticipato da Ehizibue. Al minuto 86 ci sono proteste da parte di tutto lo stadio per un contatto tra Thauvin e Bondo nell’area del Monza. Al minuto 89 Lovric salva sulla linea un colpo di testa di Marí. Al minuto 91 Ciurria tenta un tiro da lontano che finisce sul fondo. L’arbitro segnala quattro minuti di recupero. La partita si conclude con un pareggio a reti bianche tra Udinese e Monza. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Pablo Mari del Monza lotta per il pallone con Lazar Samardzic dell’Udinese nella gara d’andata (Foto di Emilio Andreoli/Getty Images)

I prossimi appuntamenti di Udinese e Monza

Dopo la partita, l’Udinese si è portata a un punto di vantaggio sulla zona retrocessione, mentre il Monza è rimasto al dodicesimo posto in compagnia del Genoa.

Udinese:

12 febbraio contro Juventus (fuori casa)

(fuori casa) 18 febbraio contro Cagliari (in casa)

(in casa) 24 febbraio contro Genoa (fuori casa)

Monza:

11 febbraio contro Verona (in casa)

(in casa) 18 febbraio contro Milan (in casa)

(in casa) 24 febbraio contro Salernitana (fuori casa)

Tabellino della gara

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra (12′ st Ehizibue), Lovric, Walace, Payero (25′ st Samardzic), Zemura (25′ st Kamara); Thauvin (43′ st Brenner); Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Oier Zarraga, Success, Joao Ferreira, Tikvic, Kabasele. All.: Cioffi

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio (38′ st Izzo), Pablo Mari, Caldirola (1′ st A. Carboni); Ciurria, Bondo, Pessina, Birindelli (11′ st Zerbin); Colpani (11′ st V. Carboni), Dany Mota (28′ st Pedro Pereira); Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Gagliardini, Machin, Akpa-Akpro, Colombo, Bettella, Maldini, Kyriakopoulos. All.: Palladino

Arbitro: Prontera

