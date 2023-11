Udinese-Atalanta 1-1: Ederson salva Gasp dalla seconda sconfitta consecutiva

Termina con un pareggio 1-1 il match della dodicesima giornata di Serie A Udinese-Atalanta. I padroni di casa friulani sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a una rete di Wallace. A salvare Gasperini dalla seconda sconfitta consecutiva ci ha pensato Ederson allo scadere del match. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta BC, abbraccia Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese Calcio, durante la partita di Serie A TIM tra Udinese Calcio e Atalanta BC alla Dacia Arena il 12 novembre 2023 a Udine, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Finisce 1-1 il match tra Udinese e Atalanta, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Una partita equilibrata, in cui la formazione friulana è riuscita a mettere in campo una bella prestazione, sotto il duplice punto di vista tecnico e tattico. A sbloccare l’incontro è stato Wallace a fine primo tempo con un tiro dalla distanza deviato da Djimsiti.

Partiti dalla panchina sia Scamacca che Lookman per la Dea, i due giocatori entrano nella ripresa ma ad agguantare il pareggio è stato Ederson, che al 92′ ha trovato il colpo di testa vincente. I bergamaschi conservano dunque il loro piazzamento in Europa, riuscendo addirittura a recuperare una lunghezza di distanza dal Napoli, uscito sconfitto in casa contro l’Empoli.

Udinese-Atalanta, il tabellino

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Joao Ferreira (77′ Kristensen), Bijol, Perez; Festy, Samardzic (83′ Thauvin), Walace, Payero (71′ Lovric), Zemura (83′ Kamara); Pereyra, Success (82′ Lucca). A disp.: Okoye, Padelli, Masina, Zarraga, Quina, Aké, Tikvic, Semedo, Pafundi. All.: Gabriele Cioffi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer (51′ Holm, 83′ Zappacosta), Ederson, Koopmeiners, Bakker (65′ Zortea); Miranchuk, Pasalic (46′ Lookman); Muriel.(46′ Scamacca). A disp: Musso, Rossi, Bonfanti, Adopo. All.: Gianpiero Gasperini

ARBITRO: Gianluca Aureliano (Bologna)

MARCATORI: 44′ Walace (U), 90′ + 2 Ederson

AMMONITI: Joao Ferreira, Bijol (U) Hateboer, Koopmeniers, De Roon (A).

Udinese-Atalanta: il commento di Cioffi

Intervenuto al termine della partita, l’allenatore dei friulani Cioffi ha commentato così l’esito della gara: “Sono contento, dico bravo a tutti i ragazzi. La fortuna o la sfortuna non esistono, sul gol dell’Atalanta magari abbiamo sbagliato qualcosina ma non voglio pensare alle cose negative. È stato tutto così bello che vogliamo pensare solo alla buona prestazione”.

Udinese-Atalanta: il commento di Gasperini

