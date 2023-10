Gabriele Cioffi è il nuovo tecnico dell’Udinese, arrivato per sostituire l’esonerato Andrea Sottil. I tifosi friulani però non si sono mostrati entusiasti del ritorno in bianconero dell’allenatore. Uno striscione esposto dagli ultras recita così: “Sei andato via da infame”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gabriele Cioffi sulla panchina del Verona durante l’incontro di Serie A tra scaligeri e Udinese

Gabriele Cioffi è il nuovo allenatore dell’Udinese al posto di Andrea Sottil, che è stato esonerato dalla guida della squadra friulana. Formalizzato l’accordo contrattuale con l’Udinese fino al termine dell’attuale stagione, con la possibilità di rinnovare per un ulteriore anno in caso di raggiungimento della salvezza.

Cioffi all’Udinese: la reazione dei tifosi

Cioffi ha già allenato il club friulano nella stagione 2021/22, conclusa con una posizione sicura in classifica, al dodicesimo posto. Ad annata terminata però il tecnico ha deciso di cambiare squadra e passare all’Hellas Verona: l’esperienza con i clivensi però è stata negativa e si è conclusa con un esonero (la salvezza è stata poi raggiunta con il duo Bocchetti-Zaffaroni).

Alla notizia del ritorno in bianconero di Cioffi, i tifosi friulani non l’hanno presa bene e hanno deciso di accogliere il nuovo tecnico con uno striscione particolarmente aspro: “Da infame te ne sei andato, la Nord non ha dimenticato“. Al mister non viene perdonata la scelta di aver abbandonato l’Udinese per sposare il progetto più economicamente vantaggioso del Veorna.