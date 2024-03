Uccide tre donne, ruba un’auto e si barrica in casa con ostaggi: poi il dramma

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Sembra la trama perfetta per una puntata di una delle tante serie crime che ogni giorni ci vengono proposte in tv. Eppure questa volta è tutto vero. Il protagonista di questa drammatica vicenda è un senzatetto di 26 anni, il quale prima ha ucciso tre persone, poi ha rubato un’auto e infine si è barricato in una casa con degli ostaggi. Ecco una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. (Continua a leggere dopo la foto)

Philadelphia, 26enne uccide 3 persone: arrestato

Philadelphia, la città più grande della Pennsylvania, è stata sconvolta da un grave fatto di cronaca. Come riportato da Sky Tg24 e da diverse fonti locali, un senzatetto di 26 anni, Andre Gordon, ha aperto il fuoco e ucciso la sorella, la matrigna e la donna con cui ha avuto due figli, ferendo la nonna dei suoi bambini, nella cittadina di Falls Township. Poi si è dato alla fuga a bordo di un’auto rubata e si è barricato in una casa nel vicino Stato del New Jersey, a Trenton, insieme ad alcuni ostaggi, poi fatti evacuare. Dopo ore all’interno dell’edificio, circondato dalle Forze dell’Ordine, l’uomo è stato arrestato.

