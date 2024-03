Pneumatico si stacca dall’auto e salta sulla carreggiata: poi la tragedia

Si è verificato un terribile incidente sull’autostrada A1. La dinamica del sinistro ricostruita dalle Forze dell’Ordine giunte sul luogo ha qualcosa di incredibile. Uno pneumatico, che a causa di un incidente si è staccato da un’auto, è rimbalzato sulla carreggiata opposta creando il panico tra i vari automonilisti. Sul posto sono intervenuti con la Stradale anche i Vigili del Fuoco e quattro ambulanze, oltre ai mezzi di soccorso di Autostrade per l’Italia che hanno rimesso in sicurezza l’asfalto. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Brutto incidente, auto si schianta contro bus: cos’è successo

Leggi anche: Incidente choc in Italia, in 7 a bordo di una 500 si schiantano a 90 all’ora

Leggi anche: Tragico incidente sull’A28: il bilancio è gravissimo

Leggi anche: Incidente gravissimo, autocisterna vola giù dal cavalcavia

Autostrada A1 incidente, morta una una giovane donna

Una fine terribile per una giovane alle porte di Roma. Come riportato da Leggo, l’ha uccisa uno pneumatico che a causa di un incidente si è staccato da un’auto ed è rimbalzato sulla carreggiata opposta: è accaduto durante la notte tra giovedì 14 Marzo e venerdì 15 Marzo 2024 lungo l’Autostrada A1 nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni al km 598, al confine tra le province di Frosinone e Roma. Nonostante l’arrvio tempestivo dei soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare. (Continua a leggere dopo la foto)

“Scorpiamo ulteriori dettagli nella pagina successiva”