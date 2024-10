Liam Payne, è svolta nelle indagini sulla morte: cosa si è scoperto

Liam Payne, c’è una svolta nelle indagini sulla morte del cantante 31enne precipitato dal terzo piano di una suite d’albergo in Argentina. La polizia avrebbe analizzato i risultati degli esami tossicologici e avrebbe concentrato le attenzioni sullo staff dell’hotel. L’ipotesi, ancora da confermare, è che alcuni dipendenti della struttura abbiano avuto un coinvolgimento nella tragica vicenda. Cosa è emerso. (Continua a leggere dopo la foto…)

Morte di Liam Payne, interrogato lo staff dell’hotel

Le indagini sulla tragica morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, precipitato dalla sua camera d’albergo a Buenos Aires, hanno fatto emergere nuovi dettagli inquietanti. Secondo quanto riportato dal sito americano TMZ, la polizia argentina ha interrogato i dipendenti dell’hotel CasaSur Palermo e ne sono emersi dettagli inquietanti.

Ciò che è trapelato va ad infoltire la narrazione che si sta facendo largo negli ultimi giorni, secondo quale la morte di Payne avrebbe potuto essere evitata. L’evento, infatti, appare a molti come l’assurda conclusione di una catena di drammatiche circostanze. Ora gli investigatori sono al lavoro affinché nessun tassello di questa storia venga tralasciato. (Continua a leggere dopo la foto…)

Liam Payne, il “cocktail” di sostanze

Secondo quanto diffuso da TMZ, e riportato da “Il Fatto Quotidiano”, due dei dipendenti dell’hotel in cui soggiornava Liam Payne sarebbero stati licenziati. L’accusa sarebbe quella di aver fornito droga al cantante. Il Daily Mail porta ulteriori dettagli riferendo che uno degli accusati sarebbe un addetto alle pulizie, mentre l’altro sarebbe un membro dello staff.

Entrambi sarebbero colpevoli di aver introdotto sostanze stupefacenti nella suite del cantante, nascondendole in una scatola di sapone. Un amico di Payne ha dichiarato che nonostante il cantante cercasse di “rimanere pulito”, droga e alcol gli sarebbero stati offerti non appena arrivato in hotel. Seppure quanto riportato sia ancora da confermare, questa ricostruzione è compatibile con quanto accaduto nelle ore successive. TMZ ha provveduto anche a sottolineare le conseguenze dell’assunzione del “cocktail” di sostanze in questione e l’analisi è tanto plausibile quanto sconfortante.

