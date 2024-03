Tv sotto choc, il corpo della famosa attrice trovato in un campo aperto

La famosa attrice è stata trovata morta lo scorso martedì, 12 marzo 2024, in un campo aperto dietro a un edificio che ospita un’attività commerciale. Le autorità stanno ancora indagando sulla misteriosa morte della vip. L’attrice per 16 anni ha recitato in una famosissima soap opera ed è morta all’età di 64 anni. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Anita Olivieri spiazza tutti su Paolo Bonolis

Leggi anche: Giovanni Allevi, nuovi problemi per l’artista: cosa succede

Robyn Bernard è morta, l’attrice era Terry Brock in “General Hospital”

L’attrice statunitense Robyn Bernard è stata trovata morta in un campo a San Jacinto, in California, da un uomo, che ha subito lanciato l’allarme con una chiamata alle forze dell’ordine. L’ufficio dello sceriffo della contea di Riverside ha confermato il decesso dell’attrice e ha fatto sapere che è stata aperta un’indagine sulla misteriosa vicenda. Ancora non si sa quale sia la causa della morte: sarà l’autopsia a chiarire cosa è successo a Robyn Bernard. Addosso l’attrice non aveva nessun documento di riconoscimento e la stampa americana riferisce che sono servite le impronte digitali per identificare il corpo dell’attrice, fa sapere The Sun. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Loredana Bertè esce dall’ospedale e rompe il silenzio: “Cosa mi hanno fatto”

Leggi anche: Loredana Bertè, il suo staff rompe il silenzio dopo il malore: “Queste le sue condizioni”

Chi era Robyn Bernard

Robyn Bernard ha iniziato da giovanissima la sua carriera di cantante. Aveva iniziato esibendosi in canzoni gospel con la sorella minore Crystal. Entrò nel mondo del cinema nel 1981, quando ottenne il suo primo ruolo nel film Diva. La giovane attrice era poi apparsa in episodi di telefilm come Simon & Simon, I ragazzi del computer, L’albero delle mele e Vietnam addio. Nel 1984 poi iniziò a recitare in General Hospital, la fortunata soap opera di Abc. Fu grazie al ruoto di Terry Brock che ottenne la fama. Robyn Bernard è apparsa anche in programmi televisivi come Whiz Kids, The Facts of Life, Tour of Duty e Il commissario Maigret e in film come Betty Blue (1986), Roselyne e i leoni (1989) e Kings for a Day (1997). L’attrice era uscita di scena nel 2002 e da allora non si è saputo più nulla della sua vita.