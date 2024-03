Giovanni Allevi, nuovi problemi per l’artista: cosa succede

Nuovi problemi di salute per Giovanni Allevi. Il suo concerto al Teatro Orfeo di Taranto, previsto per il 15 marzo, è stato posticipato al 30 aprile. Sono stati gli organizzatori dell’evento ad annunciare la notizia e a comunicare il motivo del rinvio. I fan sono in apprensione per le condizioni di salute del noto artista. (Continua…)

Giovanni Allevi, concerto rimandato

Una tappa del tour di Giovanni Allevi, il Piano Solo Tour, è stata rimandata. Il concerto previsto inizialmente per il 15 marzo al Teatro Orfeo di Taranto è stato posticipato al 30 aprile. In una nota, gli organizzatori dell’evento hanno annunciato la notizia ed hanno spiegato che, in seguito a problemi di salute riscontrati dall’artista, il concerto è stato rimandato. I fan adesso sono in apprensione per le sue condizioni di salute. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)