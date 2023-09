Giovanni Allevi, la foto dall’ospedale sconvolge i fan: come sta

Giovanni Allevi come sta. Il noto musicista ha annunciato di essere affetto da mieloma multiplo. Allevi sta lottando ogni giorno nonostante la malattia sia abbastanza grave. Oggi, a distanza di due mesi, è tornato a farsi vedere sui social, pubblicando una foto dall’ospedale. Il compositore ha aggiornato i fan circa le sue condizioni di salute. (Continua…)

Chi è Giovanni Allevi

Giovanni Allevi è un noto pianista, compositore, scrittore e direttore d’orchestra. Si è formato presso il conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia e il conservatorio Giuseppe Verdi a Milano. Ha iniziato la carriera di compositore nel 1997 con l’album “13 dita”, riscuotendo enorme successo. È stato scelto dalla Lega Serie A per comporre l’inno ufficiale del campionato italiano, “O generosa”. Allevi è tra i più importanti e prolifici compositori e musicisti contemporanei, nonostante sia a volte criticato dall’ambiente musicale classico per il suo stile compositivo. (Continua…)

La malattia

Il 18 giugno 2022, Giovanni Allevi ha annunciato di essere affetto da mieloma multiplo, tumore ematico e linfatico. Dopo la diagnosi, Allevi è stato costretto ad allontanarsi dalla scena musicale per curarsi. Sui social tiene sempre aggiornati i suoi fan in merito alle sue condizioni di salute. Il sostegno dei fan in momenti come questo è importante e per fortuna ad Allevi non è mai mancato il calore dei suoi sostenitori. Il compositore sta affrontando la malattia a testa alta e lotta come se fosse un vero e proprio guerriero. (Continua…)

Giovanni Allevi come sta

Dopo circa due mesi di silenzio, Giovanni Allevi è tornato sui social ed ha aggiornato i suoi fan in merito alle proprie condizioni di salute. “Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio“, ha scritto il noto compositore.