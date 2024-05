Home | Tv italiana in lutto: il giovane famoso ha perso la vita in un tragico incidente

Tv italiana in lutto, il famoso muore in un tragico incidente – Tremendo lutto nel mondo dello spettacolo. È morto un ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, diventato famoso grazie alla partecipazione al programma “Il Collegio”. (continua a leggere dopo le foto)

Tv italiana in lutto: il giovane famoso ha perso la vita in un tragico incidente

Addio al giovane Dimitri Tammaro Iannone. Il ragazzo è rimasto vittima di un terribile incidente stradale nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio. Il concorrente della prima edizione de Il Collegio aveva soltanto 24 anni. Nello schianto hanno perso la vita altri due ragazzi, una giovane di 19 anni e uno di 23. (continua a leggere dopo le foto)

“Il Collegio”, Dimitri Tammaro Iannone morto in un tragico incidente

La scomparsa di Dimitri Tammaro Iannone è avvenuta in seguito al tragico incidente stradale verificatosi a Villa Literno, in Campania. Nell’impatto hanno perso la vita anche altri due ragazzi che si trovavano nella stessa auto dell’ex volto de “Il Collegio”, una 500 Abarth. C’era anche un quarto giovane che è rimasto gravemente ferito.

