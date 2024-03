Sembra incredibile, ma l’origine dei colori bianconeri nella Juventus viene da un piccola squadra inglese, il Notts Country. Nei primissimi anni della sua storia infatti la Vecchia Signora giocava con una divisa rosa. Come arrivarono dunque i colori bianconeri alla Juventus? Merito innanzitutto di Gordon Thomas Savage, un mercante di Nottingham socio del club Dal 1897 al 1903che per primo ha proposto agli allora dirigenti bianconeri di rinnovare la composizione della divisa di gioco, fino a quel momento anonima e “triste”. L’idea iniziale fu quella di imitare le maglie rosse del Nottingham Forest, ma il personale della fabbrica locale che ricevette l’incarico di realizzarle – ricevuta la divisa rosa originale della Juventus – pensò che si trattasse di una vecchia maglia bianco nera scolorita con il tempo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Dunque successivamente a Torino giunse indietro uno stock di magliette dell’altra squadra della città, il Notts Country, la cui divisa era a strisce verticali bianconere. La Vecchia Signora non accolse bene inizialmente il fatto, ma alla fine per motivi di tempistica e anche di stima nei confronti dello stile british accettarono ugualmente. Il resto poi è diventata storia: la Juventus non ha mai più abbandonato quei colori, rendendoli una componente fondamentale della sua storia vincente. Di seguito presenteremo l’elenco di tutte le maglie ufficiali della Juve.