“Tu si que vales”, subito finale per i due concorrenti: “Mai visto nulla del genere”

Tutto su “Tu si que vales”

“Tú sí que vales” è un talent show che va in onda ogni sabato in prima serata su Canale 5. Il programma va in onda dal 4 ottobre 2014. ed è giunto alla decima edizione. La trasmissione è basata sull’omonimo format di origine spagnola andato in onda tra il 2008 e il 2013 su Telecinco. Il programma è scritto da Barbara Cappi, Giona Peduzzi, Mauro Monaco, Walter Corda, Martina Marino, Francesca Picozza, Luca Conti, Enrico Matzeu e Simon Pietro Giudice ed è stato ideato da Maria De Filippi insieme a Gerry Scotti. Al famoso talent show possono partecipare tutti coloro che hanno un’abilità nel canto, nel ballo o altro e il vincitore si aggiudica il montepremi di 100 000 euro. (Continua…)

“Tu si que vales”, concorrenti volano subito in finale

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Tu si que vales”, talent show in onda in prima serata su Canale 5. Grande gioia per una coppia di concorrenti, che si sono aggiudicati la finale. I due sono riusciti ad impressionare sia i giudici che il pubblico ed hanno ricevuto il pass diretto per la finalissima. Una gioia immensa, nemmeno loro se lo sarebbero mai aspettati. Il pubblico ha festeggiato insieme ai concorrenti questo bellissimo traguardo. La loro gara, però, è solo all’inizio. Adesso in finale dovranno cercare di avere la meglio sugli altri concorrenti. (Continua…)

“Tu si que vales”, Artur e Desmira volano in finale

Nella puntata di sabato 7 ottobre di “Tu si que vales”, Artur e Desmira, due acrobati, hanno conquistato il pass per la finale, esibendosi sulle note di “Due vite” di Marco Mengoni. Gli acrobati hanno lasciato a bocca aperta sia i giudici che il pubblico. Il duo ha raccontato di aver inseguito il loro sogno nonostante i genitori non fossero d’accordo. Oggi sono sposati da 4 anni e vogliono “dimostrare che questa professione merita un posto nel mondo”. Gerry Scotti ha commentato: “Non abbiamo mai visto una cosa simile“. Adesso in finale dovranno cercare di impressionare nuovamente tutti con un numero da urlo.