Trovato morto in un campo: scoperta da brividi in Italia

Un uomo senza vita è stato ritrovato in un campo nella serata di ieri, lunedì 10 giugno. Il corpo era ai piedi di un traliccio della corrente e presentava una ferita lacero contusa alla testa, compatibile con una caduta dall’alto. La vittima non aveva documenti con sé, ma avrebbe un’età apparente di circa 30, 35 anni.

Trovato morto in un campo

Il corpo senza vita di un uomo, è stato trovato ieri sera in una risaia, a Zibido San Giacomo (Milano), in strada di Viano, nel parco agricolo Sud. Sul posto sono intervenuti I carabinieri e la squadra rilievi del comando provinciale di Milano. Ancora ignote le cause del decesso, sulle quali sono al lavori gli investigatori. Non è escluso che possa trattarsi di un gesto volontario. Sono ancora sconosciute identità e nazionalità dell’uomo. E nemmeno si sa se da quanto tempo i resti si trovassero nella zona. (continua dopo la foto)

Incidente poco fa

Restando nel milanese, un uomo di 47 anni è morto investito da un’auto questa mattina poco dopo le 6.30. È successo in viale Filiberto. Il 47enne sarebbe stato travolto da una macchina guidata da una donna di 32 anni. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, per lui non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La conducente del veicolo è invece stata accompagnata in ospedale in codice verde, con ferite lievi.