Travolta e uccisa sul ciglio della strada, poi la triste scoperta: chi c’era con lei

Una donna di 56 anni è uscita per andare a buttare la spazzatura ed è stata travolta ed uccisa da un auto guidata da un’altra donna di 35 anni. Nonostante i soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato troppo violento. (Continua…)

Screenshot

Travolta e uccisa sul ciglio della strada

Intorno alle 23:15 di mercoledì, una donna di 56 anni è stata travolta e uccisa mentre portava fuori la spazzatura. La 56enne è stata investita da una Smart guidata da una donna di 35 anni. L’incidente è avvenuto a pochi metri dalla casa della vittima. L’impatto violento non ha lasciato scampo alla povera donna. I soccorsi sono stati inutili. L’autovettura è stata sequestrata e la conducente sarà denunciata per omicidio stradale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)