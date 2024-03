Tragico schianto auto contro camion: il bilancio è drammatico

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In questo si è verificato un terribile scontro tra un’auto e un camion: ecco che cos’è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Taranto incidente tra un’auto e un camion: un morto

È di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 7 Appia alle porte di Massafra, in provincia di Taranto. Come riportato da The social post, per cause in corso di accertamento, una Dacia Duster si è scontrata con un camioncino di una ditta di servizi ecologici. La vittima è un 52enne di Turi, un paese in provincia di Bari. Il ferito, originario di Palagiano, paese in proviancia di Taranto, è stato trasportato dal 118 all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto, per i rilievi stanno operando i Carabinieri della compagnia di Massafra, intervenuti insieme agli operatori del 118 e ai Vigili del Fuoco.

