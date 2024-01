Tragico incidente, auto contro un albero: è strage

È tragico il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 24 gennaio 2024, intorno alle 21:30. Una Smart For Four si è ribaltata più e più volte, salendo sul marciapiede per poi abbattere numerosi paletti di ferro, terminando la sua corso contro un albero. Le persone a bordo della vettura sono state sbalzate fuori e le conseguenze sono state gravissime. (Continua dopo le foto)

Tragico incidente a Roma

Il drammatico incidente si è verificato in via del Fosso dell’Osa 340, all’altezza di Villaggio Prenestino. Secondo alcuni testimoni, il conducente della Smart For Four avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto si è cappottata e ha preso il marciapiede e vari paletti di ferro prima di schiantarsi contro un albero. Scioccante lo spettacolo per i soccorritori, giunti subito sul posto: le persone sbalzate via dall’auto, giacevano per terra in gravi condizioni. I primi a prestare soccorso sono stati alcuni medici in borghese che passavano di lì. Sul posto poi sono arrivate due ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale con gli agenti del gruppo Tiburtino. (Continua dopo le foto)

Roma, tragico incidente d’auto a Villaggio Prenestino: 2 morti e 4 feriti gravi

La Smart aveva ben 6 passeggeri a bordo, tutti egiziani. Purtroppo non ce l’hanno fatta due uomini: uno di 46 anni è morto sul colpo, l’altro, un ragazzo di soli 20 anni, è stato rianimato in strada per un’ora, ma non ce l’ha fatta neanche lui. Non è andata meglio per gli altri 4 passeggeri della vettura: tre uomini e un minorenne sono stati trasportati in condizioni disperate, in codice rosso, in ospedale. Ora la polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica della strada. Gli agenti hanno anche acquisito anche le telecamere di sorveglianza limitrofe al luogo del sinistro e interrogato alcuni passanti. (Continua dopo le foto)

Strada pericolosa

I residenti di Via Fosso dell’Osa si sono lamentati perché la strada è effettivamente pericolosa e l’ennesimo incidente ne è la prova. “Il territorio è letteralmente sempre più solo e abbandonato a sé stesso. Ormai possiamo solo prendere atto della cronica mancanza delle forze dell’ordine e di una cronica mancanza di controlli di ogni tipo – si legge sui social -. Riposino in pace le vittime di questo ennesimo incidente, preghiamo e speriamo per il bene dei sopravvissuti, e speriamo che qualcuno si decida a voler fare finalmente qualcosa di buono per riportare ordine, giustizia, legalità e anche i servizi primari in una zona che ormai sembra diventata la discarica dei quartieri e delle zone vicine, zone che nonostante tutto continuano a crescere e a migliorare giorno dopo giorno aggiungendo “lussi e rifiniture” a quanto già hanno mentre a Villaggio Prenestino mancano ancora servizi primari come marciapiedi, illuminazione pubblica, parcheggi e molto altro”, hanno scritto su Facebook i residenti di Villaggio Prenestino, come riporta Roma Today.