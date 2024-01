Home | Rapina con ostaggi in Italia: la situazione

Mattina di paura per alcuni dipendenti di una banca italiana.Intorno alle 8:30 due persone armate di pistola hanno fatto irruzione all’interno della filiale e tenuto in ostaggio anche i clienti. I malviventi volevano tentare il colpo grosso, ma gli agenti della polizia li hanno intercettati e sono stati arrestati. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Vediamo i dettagli

Rapina con ostaggi in Italia

Nella Banca di Credito Cooperativo di Roma, situata in via Donato Menichella a Torraccia, due rapinatori armati di pistole e cappucci hanno tentato di rapinare la banca. Tutto è i iniziato intono alle 8:30, poco dopo l’apertura della filiale. Una volta entrati, i malviventi, hanno preso in ostaggio dipendenti e clienti e hanno iniziato a raccogliere il bottino. Sono volate minacce e la tensione era alta all’interno dell’istituto di credito. (continua dopo la foto)

La cattura

Tuttavia, la loro azione criminale è stata interrotta grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Alle 8:40, un coraggioso dipendente è riuscito a attivare un allarme silenzioso collegato direttamente con la polizia. Le volanti del commissariato San Basilio, insieme a quelle dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenute rapidamente sul posto, bloccando uno dei rapinatori mentre tentava di fuggire in strada e l’altro ancora all’interno della banca