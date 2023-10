“Mia figlia non c’è più”: tragedia per la star della Tv, la sua bambina non ce l’ha fatta – Lutto terribile per l’ex atleta e star della tv, che ha annunciato attraverso i suoi canali social di aver perso la sua bambina. La gravidanza stava precedendo bene, ma alla ventesima settimana i medici non hanno rilevato più alcun battito della piccola. Un dolore indicibile, un drammatico epilogo per la donna e la sua famiglia. (continua a leggere dopo le foto)

Tragedia per la star della tv: la sua bambina non ce l’ha fatta

L’ex atleta olimpica e star della tv, Rebecca Adlington, ha annunciato che la sua bambina, purtroppo, non ce l’ha fatta. La gravidanza stava procedendo senza problemi, ma quando si è sottoposta all’ecografia delle 20 settimane, i medici si sono accorti che qualcosa non andava. Il cuore della piccola ha smesso di battere. Tramite il suo account di Instagram, Rebecca Adlington ha ringraziato comunque lo staff sanitario che si è preso cura di lei e della bimba, secondo quanto riferisce il «Mirror». La notizia è stata riportata non soltanto all’estero, ma anche in Italia. (continua a leggere dopo le foto)

Lutto per Rebecca Adlington: la sua bambina non ce l’ha fatta

Rebecca Adlington ha scritto commossa sui social: «Non trovo le parole in questo momento ma purtroppo durante l’ecografia delle 20 settimane non è stato trovato alcun battito. Ho dato alla luce il nostro angelo, Harper, venerdì scorso alle 19. L’abbiamo tenuta tra le braccia e abbiamo passato un po’ di tempo con lei. L’ameremo e la ricorderemo sempre e per sempre». Dopo aver ringraziato lo staff del Wythenshawe, l’ex atleta ha proseguito sul suo profilo Instagram: «Non ho la forza o le parole, in questo momento, e non mi sento nemmeno “pronta” per condividere questa notizia. Tuttavia, non riesco a far finta di star bene o a fare sorrisi finti. Non me la sento di sentire persone che mi chiedono come va la gravidanza o quando è il parto, dato che ancora sembra io sia incinta. Non ho la forza per raccontare a ogni singola persona cos’è successo». (continua a leggere dopo le foto)

Rebecca Adlington in lutto: aveva già avuto un aborto

«Abbiamo il cuore spezzato. La nostra bellissima bambina. Riposa in pace», ha concluso Rebecca Adlington. In basso al post su Instagram sono apparsi tantissimi messaggi di conforto da parte di fan e amici. La collega atleta Jessica Ennis Hill ha scritto: «Oh Becky, vi mando tanto amore, a te e alla tua famiglia. Mi dispiace moltissimo». E il nuotatore olimpico Adam Peaty ha aggiunto: «Sono davvero dispiaciuto, le mie preghiere sono per tutti voi». Lo scorso anno Rebecca aveva dovuto fare i conti con un aborto prematuro ed era stata poi operata d’urgenza. In quell’occasione, come ricorda «Leggo», la donna ha dovuto combattere contro la sepsi, un’infezione al fegato e la febbre alta. Dopo quel terribile dolore Adlington aveva deciso di riprovare ad avere un altro figlio: «Vedremo quando e se succederà». Mai avrebbe immaginato di perdere la sua bambina.