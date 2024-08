Home | Tragedia in montagna, muoiono due giovanissimi: come è successo

Tragedia in montagna: due alpinisti sono morti cadendo durante la scalata dello spigolo Comici alla Cima di Riofreddo. I loro corpi sono stati individuati nella mattinata di giovedì 1 agosto dopo tante ore di ricerca e poi recuperati dall’elicottero sanitario regionale. L’allarme era stato dato nella serata di mercoledì 31 luglio dopo che i due non hanno fatto il rientro degli alpinisti.

Tragedia in montagna, muoiono due alpinisti

Stavano scalando la cima di Riofreddo, nello spigolo Comici, in Friuli Venezia Giulia quando sono precipitati. Due uomini, di nazionalità austriaca, avevano l’intenzione di partire dallo Spigolo Comici per raggiungere la Cima di Riofreddo: una via di 800 metri di dislivello che richiede diverse ore di tempi di percorrenza. Le vittime sono due componenti del soccorso alpino di Villaco, M. L. di 30 anni e P. S. di 39. I familiari hanno dato l’allarme perché i loro telefonini squillavano a vuoto. (continua dopo la foto)

Il recupero

I corpi sono stati individuati stamattina dopo tante ore di ricerca e recuperati dall’elicottero sanitario regionale. Ieri le squadre di Cave del Predil del Soccorso Alpino e i militari della Guardia di Finanza si erano messi sulle tracce dei due alpinisti dopo che era stato notato il loro mancato rientro. Sono stati individuati intorno alle 20, ancora in parete, all’incirca ad un terzo della via, a quota 2000, alla fine del traverso che caratterizza il percorso, alla quinta lunghezza di corda. Non è stato possibile avvicinarsi per motivi di sicurezza e per la scadenza dell’orario di volo.

Intorno alle 5 di questa mattina l’elicottero sanitario è decollato e tramite verricello i tecnici di soccorso alpino ed elisoccorso hanno effettuato il recupero delle due salme. I due erano ancora legati alla corda e in parte ancorati alla parete (continua dopo la foto)

Come è successo

Ieri sera i soccorritori hanno notato l’auto dei due alpinisti ferma al parcheggio in Val Saisera e da quel punto sono cominciate le ricerche. Operazioni poi interrotte e riprese stamattina con perlustrazioni dall’alto effettuate dall’elicottero del soccorso regionale. È stato proprio dal velivolo che sono stati individuati i corpi dei due alpinisti. Le operazioni si sono concluse intorno alle 9.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla morte dei due uomini esperti. L’incidente potrebbe essere avvenuto a causa di una caduta, da un errore o da una frana. I due corpi senza vita sono stati recuperati e portati a valle per essere affidati alle pompe funebri italiane.