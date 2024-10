Tragedia durante la cena, mangia un boccone di carne e muore: come è successo – Stava cenando da solo in casa quando si è accorto che un boccone di carne gli era andato di traverso. L’uomo, un 58enne torinese, ha cercato subito aiuto, correndo dai vicini. Ha bussato alla loro porta, ma purtroppo non ha avuto il tempo di fare altro. Il signore si è spento sul pianerottolo davanti agli occhi di chi gli abitava accanto. (continua a leggere dopo le foto)

Tragedia durante la cena, mangia un boccone di carne e muore: come è successo

La disgrazia si è verificata domenica scorsa: il 58enne è stato soccorso dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo ma senza successo. Il dramma si è consumato in pochi attimi intorno alle 22 del 13 ottobre in un’abitazione di Settimo Torinese, nell’hinterland del capoluogo piemontese. L’uomo, come dicevamo, ha avuto la lucidità di uscire di corsa dalla sua abitazione e di suonare ai vicini in cerca di aiuto, purtroppo però non c’è stato nulla da fare. (continua a leggere dopo le foto)

I vicini, scrive “Fanpage”, hanno provato ad aiutare il 58enne torinese in vari modi cercando di liberare le vie respiratorie ma non ci sono riusciti. Contemporaneamente è partita subito una richiesta di soccorso al numero di emergenza del 118 che ha inviato sul posto un equipaggio con ambulanza. All’arrivo sul luogo della tragedia, l’uomo aveva già perso i sensi. I sanitari hanno cercato a lungo di rianimarlo, come dicevamo, ma era troppo tardi e non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso sul posto. Sono state informate anche le forze dell’ordine di quanto accaduto e il medico legale ha confermato la morte dell’uomo per “asfissia da intasamento da bolo alimentare”.

