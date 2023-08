Toto Cutugno, il retroscena sconvolgente di Enrico Ruggeri

Enrico Ruggeri Toto Cutugno. Il cantante de L’Italiano si è spento ieri all’età di 80 anni dopo aver lottato a lungo con il tumore. Oggi molti ricordano l’artista. Enrico Ruggeri, sui social, ha raccontato un retroscena che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. (Continua…)

Morto Toto Cutugno

Ieri è morto Toto Cutugno, famosa cantante che ha portato la musica italiana in tutto il mondo con il suo brano "L'Italiano". La notizia ha letteralmente scosso il nostro paese. Si sapeva che da tempo soffriva per una grave malattia, ma mai nessuno si sarebbe aspettato di doverlo salutare così improvvisamente. Oggi molti piangono la sua scomparsa, altri invece lo ricordano attraverso una sua canzone o un retroscena. Enrico Ruggeri, ad esempio, ha pubblicato sui social un ricordo dell'amico e collega. Il suo retroscena ha lasciato tutti a bocca aperta.

Enrico Ruggeri Toto Cutugno: le parole del cantante

Enrico Ruggeri ha salutato per l'ultima volta l'amico e collega Toto Cutugno con un post sui social. Lui come tanti altri nelle ultime ore, ha celebrato la grandezza dell'artista che ha esportato la musica italiana in tutto il mondo, soprattutto all'Est, grazie al suo brano "L'Italiano". Ruggeri, però, ha ricordato anche come Cutugno sia "stato spesso sottovalutato dall'intelligencija radical-chic nostrano" ed ha raccontato un retroscena che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Enrico Ruggeri Toto Cutugno: il retroscena

Il cantante Enrico Ruggeri ha raccontato come Toto Cutugno sia stato a lungo ostracizzato perchè tacciato di essere di destra. “Nel mondo molti grandi artisti incidevano le sue canzoni. Ma io non dimentico i Dopofestival nei quali certi giornalisti cercavano di umiliarlo, ricordo gli articoli e certe recensioni. In questo tempo di improvvisati è giusto ricordare chi faceva musica ‘leggera’ con classe, cuore e grande preparazione tecnica”, ha scritto Ruggeri.