Thiago Motta Bologna. È arrivata ai titoli di coda l’avventura dell’allenatore con la società rossoblù. Un’annata straordinaria, impreziosita dalla qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Adesso, però, Thiago Motta ha voglia di cambiare aria. Per lui è già pronta una nuova squadra. (Continua…)

Thiago Motta Bologna, sarà addio: andrà alla Juventus

Thiago Motta lascia il Bologna. Stamattina è arrivato il comunicato della società: “Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909. Preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Poco dopo sono arrivate anche le parole del tecnico all’Ansa: “Grazie a Bologna, mi hai reso un uomo fiero e felice. In questi due anni abbiamo vissuto insieme un ciclo di grande crescita per tutti, per me, per i ragazzi e anche per la società. Sono fiero di aver portato il Bologna in Champions League senza mai tradire la nostra filosofia di gioco e la grande passione dei tifosi che ci hanno spinto e motivato in ogni momento“. Il tecnico pronto a firmare il contratto che lo legherà alla Juventus.