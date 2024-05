Motta-Bologna, oggi il primo incontro sul futuro: la Juventus attende. Mercoledì 22 Maggio 2024 a Bologna si celebrerà lo straordinario campionato rossoblù, con la squadra che girerà per le vie col pullman scoperto per festeggiare la qualificazione alla Champions League, ma già da oggi 21 Maggio potrebbe andare in scena l’incontro tra Motta e la proprietà per capire se proseguire assieme. Sul tavolo, ovviamente, la voglia del Bologna di confermare un tecnico che ha messo d’accordo tutti con gioco e risultati, dall’altra la legittima ambizione di Thiago Motta che vede all’orizzonte la prima grande chance della sua carriera di allenare un big. Non è un caso che la Juventus sia in pressing su di lui da tempo, è la figura scelta da Cristiano Giuntoli per ripartire dopo il ciclo Allegri e tornare a lottare per lo scudetto. (Continua a leggere dopo le foto)

Per far restare Motta il Bologna si giocherà la carta della sfida di giocare sul campo quella Champions conquistata quest’anno. Resta comunque il fatto che le disponibilità economiche della proprietà rossoblù difficilmente potranno arginare partenze pesanti come quelle di Calafiori e Zirkzee. Saputo, come riportato da Sport Mediaset, ha comunque dichiarato: “Faremo di tutto per trattenerlo”. Motta ha aggiunto: “Del futuro parleremo con il presidente e quello che decideremo lo comunicheremo insieme”. Dunque non ci resta che attendere l’esito dell’incontro per scoprire cosa farà Motta la prossima stagione di calcio 2024/25.