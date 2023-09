Terribile impatto tra pullman e una Fiat Panda: chi c’era a bordo – Tragico incidente a Borgo San Michele, a Latina, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 settembre 2023. A perdere la vita un uomo di 54 anni. La sua auto si è scontrata frontalmente con un pullman del Cotral che viaggiava in direzione opposta. Ogni soccorso si è rivelato vano, la dinamica del violento sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Fa ca**re”. Enrico Brignano choc, i social vanno su tutte le furie dopo l’ultimo video

Leggi anche: Linda Evangelista choc: il terribile annuncio sul cancro

Terribile impatto tra pullman e una Fiat Panda: chi c’era a bordo

Si chiama Antonio Trotta la vittima dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 settembre, alla periferia di Latina. L’uomo, un imprenditore di 54 anni, era alla guida di una Fiat 500 e percorreva la Migliara 45, quando all’improvviso ha invaso la corsia opposta di marcia. Le cause sono ancora in fase di accertamento della Polizia Stradale, che è intervenuta sul posto con una pattuglia del distaccamento di Terracina. Stando alle prime ricostruzioni, ad un certo punto, Trotta ha perso il controllo del mezzo e ha preso in pieno il mezzo di linea che trasportava i passeggeri, che per fortuna sono rimasti illesi. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Michael Schumacher, il triste annuncio gela milioni di fan: cos’ha rivelato l’amico

Leggi anche: Italia sotto choc, trovati abbandonati fratellini di 4 e 6 anni: com’erano ridotti

Incidente a Borgo San Michele: chi era la vittima

Il violento impatto frontale, come dicevamo in apertura, non ha lasciato scampo all’uomo, deceduto sul colpo. Vano ogni tentativo di soccorso da parte dello staff del 118 sopraggiunto tempestivamente sul posto. Come scrive “Latina Today” non si esclude che a farlo sbandare verso l’altra corsia di marcia possa essere stato un improvviso malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. L’uomo è morto a pochi metri da casa: sotto choc la comunità di Borgo San Michele. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Borgo San Michele (Latina): accertamenti in corso

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Terracina, che hanno ascoltato i testimoni e sottoposto a sequestro i due mezzi. Toccherà alle forze dell’ordine ricostruire cosa sia davvero accaduto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza e un’eliambulanza, gli agenti del comandante Gian Luca Porroni, che si sono occupati di effettuare i rilievi. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.