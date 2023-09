Linda Evangelista choc: il terribile annuncio sul cancro

Linda Evangelista, celebre top model che per anni ha incantato le passerelle di tutto il mondo, è al centro di una notizia scioccante che ha fatto tremare il mondo della moda e non solo. Dopo cinque anni di misteriosa assenza dalla scena pubblica, la supermodella ha rivelato di essere stata in una dura lotta contro il cancro al seno dal 2018. Questo annuncio sconvolgente ha gettato luce su una parte della sua vita che aveva mantenuto segreta e che ora decide di condividere con il pubblico.

La battaglia segreta contro il cancro

Per cinque lunghi anni, Linda Evangelista è rimasta fuori dalla vista del pubblico. Questo periodo di assenza era iniziato a causa di un intervento estetico che aveva avuto un impatto devastante sul suo corpo. Tuttavia, nel 2022, la top model aveva finalmente trovato la forza di raccontare il suo calvario in una copertina di British Vogue, rivelando i dettagli dei suoi problemi di salute. Oggi, esattamente un anno dopo quella rivelazione coraggiosa, Linda Evangelista ha svelato di essere affetta da un cancro al seno che combatte da quattro anni. La supermodella non aveva mai parlato pubblicamente della sua condizione di salute prima di quest’annuncio. Nel 2018, aveva subito un intervento di mastectomia bilaterale senza rivelarlo al mondo. In una lunga intervista al Wall Street Journal, Linda Evangelista ha spiegato le sue ragioni: “Solo una manciata di persone lo sapeva. E non sono proprio una di quelle persone che devono condividere tutto. Ho pensato tra me e me, un giorno lo condividerò, ma mentre lo sto attraversando, assolutamente no.”

La scoperta del cancro al seno

La scoperta del cancro al seno è avvenuta attraverso una mammografia di routine, un esame medico a cui si sottoponeva regolarmente. Evangelista ha raccontato: “I risultati non erano buoni e, a causa di altri fattori di salute, ho optato per una mastectomia bilaterale.” Aveva sperato che questa decisione le garantisse una vita senza più preoccupazioni riguardo al cancro al seno. Tuttavia, il tumore è tornato nel 2022, quando ha scoperto casualmente un nodulo al seno. La notizia della ricomparsa del cancro l’ha colpita duramente, e la sua reazione è stata intensa. Ha chiesto all’oncologo di essere operata senza pietà: “Ho detto al mio oncologo: ‘Scavami un buco nel petto. Non voglio che sembri carino. Voglio vedere un buco nel mio petto quando avrai finito. Tu mi capisci, vero? Io non morirò di questo'”. Dopo un secondo intervento chirurgico al seno, Linda Evangelista ha iniziato un nuovo ciclo di trattamenti, e nonostante le sfide che ha affrontato, le sue condizioni di salute attuali sembrano essere buone. Tuttavia, il rischio di recidiva rimane alto.

Nonostante tutte le difficoltà, Linda Evangelista ha dichiarato: “So di avere un piede nella fossa, ma sono anche molto felice di essere viva. Tutto ciò che arriva ora è un bonus.” Inoltre, ha annunciato l’uscita del suo libro fotografico, il cui ricavato dalle vendite sarà interamente devoluto alla ricerca sul cancro.