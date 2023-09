“Fa ca**re”. Enrico Brignano choc, i social vanno su tutte le furie dopo l’ultimo video

Tra le storie più discusse dei mesi scorsi spiccano i continui battibecchi sui social tra Enrico Brignano e Flora Canto, due comici di grande talento e personalità, noti per non avere peli sulla lingua quando si tratta di rispondere ai loro follower. Tuttavia, l’ultimo video pubblicato da Enrico Brignano e Flora Canto su Venezia ha suscitato un’accesa discussione sul web, portando il comico romano ad esprimere un’opinione piuttosto colorita sulla situazione.

Enrico Brignano vs. i follower

Enrico Brignano e Flora Canto sono una coppia di comici famosa in Italia, non solo per il loro talento sul palcoscenico, ma anche per la loro propensione a rispondere alle provocazioni e alle critiche dei follower sui social media. Questa estate, la coppia è stata al centro dell’attenzione mediatica per vari episodi di tensione con i loro fan. Ad agosto, Brignano è stato oggetto di critica da parte di un uomo che ha ritenuto eccessivi i prezzi dei biglietti per il suo spettacolo. Il comico non ha esitato a rispondere, dando il via a una serie di scambi di battute via social media. In un’altra occasione, Brignano ha criticato la compagnia aerea Ita per un ritardo del suo volo, scatenando un’altra polemica online.

Il video su Venezia

Il più recente episodio riguarda un video pubblicato sui profili social di Enrico Brignano e Flora Canto, nel quale la coppia prende in giro Venezia, città in cui erano ospiti per il festival di cinema. Nel video, Brignano si fa beffe ironicamente della laguna veneziana, fingendo di non conoscere neanche il nome della città. La reazione non si è fatta attendere, e tra i numerosi commenti positivi c’è stato chi ha definito il video “che fa cagare” e poco divertente. Un uomo ha scritto: “Video che fa cagare, non fa ridere”, e Brignano ha prontamente risposto: “Quindi presumo che questo video non lo metterai tra i tuoi preferiti? Peccato, ci tenevo tanto”. L’artista romano ha quindi continuato a difendersi, sottolineando: “Non è un bel video. I veneziani sono molto orgogliosi della loro città. Forse un omaggio migliore potevi farlo”. Ha infine chiarito che si trattava di uno scherzo e ha elogiato Venezia come una bellissima città romantica e accogliente. Da un lato, è evidente che Enrico Brignano sia un personaggio schietto e non abbia paura di affrontare le critiche in modo diretto. D’altra parte, il fatto che anche un comico esperto come lui possa incappare in controversie sui social dimostra quanto sia difficile gestire la presenza online.