Home | Terribile incendio in un appartamento in Italia: cinque persone coinvolte

Terribile incendio in un appartamento in Italia: cinque persone coinvolte – Cinque persone sono state tratte in salvo e due di queste trasportate in ospedale, dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti per un vasto incendio divampato alle 21.20 di ieri sera, domenica 27 ottobre 2024, in un appartamento al piano terra di una palazzina in via Veroli, nel comune di Palestrina, a pochi passi da Roma. (continua a leggere dopo le foto)

Vasto incendio in un appartamento a Palestrina

Dramma a Palestrina, alle porte di Roma. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta, poco dopo le 21, in via Veroli per un incendio che ha interessato un appartamento al piano terra. Le fiamme, divampate a partire da una stanza dell’abitazione, hanno costretto cinque persone all’evacuazione. Tra queste, un uomo di 58 anni e una donna di 84, entrambi disabili, sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale più vicino. (continua a leggere dopo le foto)

Incendio a Palestrina, tratte in salvo cinque persone: due feriti gravi

Come dicevamo, tra le persone tratte in salvo ci sono due disabili, che a causa del denso fumo sono rimasti intossicati. Una volta consegnati alle cure dei sanitari del 118, i due sono stati immediatamente trasportati presso l’ospedale più vicino, in codice rosso. L’appartamento, dopo che l’incendio è stato estinto, è stato dichiarato inagibile. Sul posto ci sono anche i carabinieri.

