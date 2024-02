Terribile frontale in galleria: morti moglie e marito, poi il dramma

Un altro tragico incidente nel nostro paese causa la morte di due persone, marito e moglie. C’è stato un terribile frontale in galleria. Lo schianto è stato fatale per la coppia di 83 e 89 anni. Altre due persone sarebbero rimaste ferite e fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravissime. Al vaglio della polizia locale la dinamica dell’incidente. (Continua…)

Terribile frontale in galleria

Ieri pomeriggio c’è stato un terribile incidente nel nostro paese. Due auto, una Fiat Punto e una Ford Kuga, si sono scontrate frontalmente in galleria. In una delle due auto c’era una coppia di 83 e 89 anni, che sono deceduti. Lo schianto, infatti, è stato fatale per loro. Alla guida dell’auto c’era il figlio, 46enne, che, insieme ad un’altra persona, è rimasto ferito ma per fortuna non è in pericolo di vita. La polizia adesso indaga per capire quale sia stata la dinamica esatta dell’incidente e soprattutto di chi sia la colpa. (Continua…)

Incidente Reggio Emilia

Il terribile incidente è avvenuto a Reggio Emilia, nella galleria Ca’ Manarino, lungo la strada statale 63 di Casina. Per cause ancora in via di accertamento, l’uomo alla guida della Fiat Punto, figlio della coppia morta nell’incidente, avrebbe perso il contro della macchina e si sarebbe scontrato frontalmente con un altra auto, una Ford Kuga, proveniente dal senso opposto. Lo schianto sarebbe stato fatale per i genitori. La mamma sarebbe morta sul colpo, mentre il padre è morto poco dopo il trasporto in ospedale. (Continua…)

Chi sono le vittime

Le vittime del terribile incidente sono Elena Giorgini di 83 anni, morta sul colpo, e suo marito di 89 anni, deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale al Maggiore di Parma. Altre due persone sono rimaste ferite ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Alla guida della Fiat Punto in cui viaggiavano le due vittime c’era il figlio di 46 anni, mentre sull’altra auto c’era un giovane di 25 anni. Quest’ultimo è stato accompagnato in ospedale a Castelnovo Monti in condizioni di media gravità, mentre il figlio della coppia si trova al Santa Maria Nuova, anch’egli fuori pericolo.