Terremoto in Italia, paura tra la popolazione

La terra trema ancora e lo fa colpendo il nostro Belpaese. Nella serata di ieri, una scorra, seppure leggera, è stata avvertita dalla popolazione. Fortunatamente non ci sono danni, ma la paura che possa verificarsi presto un’altra scossa, vista la frequenza, resta alta.

Terremoto in Italia

Una sensazione sempre terrificante quella del terremoto. Nella serata di ieri, 18 aprile, una scossa è stata registrata a Siena, con epicentro a 2 km a sud ovest dal borgo di Radicofani, la celebre rocca che domina la Val d’Orcia. La scossa di magnitudo 2.5 si è verificata alle ore 20.17, a due km a sud ovest dal capoluogo, e a 5 km di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma fortunatamente non ci sono danni a cose o persone. (continua dopo la foto)

Scosse di terremoto a Siena

Sempre nella provincia di Siena, una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 19.49 dall’Ingv. L’epicentro del sisma del 16 aprile 2024, è stato localizzato a 4 km da Poggibonsi, ad una profondità di 8 km. “Sono in corso verifiche, al momento non sono riferiti danni ma panico tra le persone”, aveva scritto sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “A Radda in Chianti sembrava un’esplosione. Un botto e uno scossone. Un secondo ma una paura!”, aveva commentato un utente su Facebbok. La scossa era stata avvertita anche a Firenze.