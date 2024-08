Terremoto, forte scossa di magnitudo 5.0

Una forte scossa di terremoto ha generato terrore tra la popolazione. Intorno alle ore 01:30 di questa notte il sisma di magnitudo 5.0 ha colpito la costa orientale. La profondità stimata è stata di circa 46 Km.

Forte scossa di magnitudo 5.0

Sono ore di paura quelle che stanno vivendo gli abitanti della costa orientale di Mindanao, una delle oltre 7.000 isole che compongono l’arcipelago delle Filippine. Alle ore 1:30 locale (le 7 e mezza di mattina in Italia) una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito l’isola. Dalle prime rilevazioni risulta che il sisma ha avuto ipocentro a 46 km di profondità, mentre l’epicentro è stato individuato non troppo distante dalla città di Manay, nella regione del Davao. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione, ma al momento non si hanno notizie di danni strutturali o del possibile numero di feriti causati dall’agente geologico. Inoltre, non è stata emessa alcuna allerta tsunami. (continua dopo la foto)

La situazione

Il territorio delle Filippine è un’area particolarmente interessata dal punto di vista sismico. Solo due giorni fa una scossa di terremoto di magnitudo 6.3, si è verificata alle ore 19:54 (ore 13:54 in Italia) con epicentro nei pressi di Lingig, e la profondità stimata è stata di circa 15.9 Km. Per monitorare tutte le scosse in Italia e le principali nel mondo sul sito ufficiale del IGV.