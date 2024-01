Terracciano-Milan, c’è la firma: le cifre

Filippo Terracciano è un nuovo giocatore del Milan. Il difensore classe 2003 è arrivato questa mattina presso la Clinica La Madonnina per sottoporsi alla prima parte di visite mediche, poi completate in via Palinuro con le idoneità.

Leggi anche: La Salernitana passa a Verona 1-0: decisivo Tchaouna

Leggi anche: Al Verona lo scontro salvezza: battuto 2-0 il Cagliari

Dopp una pausa pranzo in albergo, Terracciano si è recato in via Aldo Rossi, dove ha luogo la sede del Milan, per sottoscrivere il contratto che lo legherà alla compagine rossonera fino al 2028. Abile sia come centrale che come terzino destro e sinistro, Terracciano può anche giocare all’occorrenza come esterno di centrocampo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Filippo Terracciano in campo durante il riscaldamento prima di una gara di Serie A disputata con il Verona

Le cifre dell’affare Terracciano al Milan

Filippo Terracciano si trasferisce al Milan dall’Hellas Verona a titolo definitivo in cambio di 4 milioni e mezzo di euro più uno di bonus, oltre al 10 percento sulla futura rivendita in favore del club scaligero. Per la sua prima avventura in rossonero il 20enne difensore ha scelto la maglia numero 38. Su di lui Geoffrey Moncada si è così espresso al termine dell’ultima gara disputata dal Milan contro l’Empoli: “E’ un giocatore che seguivamo da due anni, è un vero jolly della difesa, può ricoprire tutti i ruoli e se serve può anche fare la mezzala con il suo fisico, siamo molto contenti”.