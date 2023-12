Colpo di coda del 2023 per la Salernitana, che vince in trasferta contro l’Hellas Verona (1-0) e trova così la sua seconda vittoria in stagione. Decisivo un gol a inizio ripresa di Tchaouna. I campani sono sempre ultimi, ma adesso la zona salvezza è più vicina. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Una vittoria importante quella conquistata dalla Salernitana di Pippo Inzaghi, che nell’ultima partita del 2023 batte in trasferta l’Hellas Verona 1-0: decisiva una rete di Tchaouna, che al 48′ è bravissimo da fuori area a trovare un destro vincente a incrociare. Nel recupero gli scaligeri vanno vicini al gol in due occasioni, ma la sorte premia la squadra campana. Tre punti preziosissimi che portano la squadra campana a quota 12 punti in classifica: la formazione di Inzaghi è sempre ultima, ma adesso la zona salvezza è distante solamente 2 punti (il Verona è a quota 14). Si tratta della seconda vittoria stagionale per la Salernitana.

Hellas Verona-Salernitana, il tabellino

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (15′ st Terracciano), Dawidowicz, Hien, Doig (41′ st Cabal); Hongla, Folorunsho (41′ st Mboula); Ngonge, Suslov, Lazovic (15′ st Bonazzoli); Djuric (37′ st Henry). A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Cruz, Kallon, Magnani, Suat Serdar, Charlys, Coppola. All.: Baroni

Salernitana (4-2-3-1): Costil; Mazzocchi, Fazio , Pirola (5′ Gyomber), Bradaric; Maggiore, Coulibaly; Candreva, Kastanos (14′ st Legowski), Tchaouna; Simy (43′ st Ikwuemesi). A disposizione: Allocca, Salvati, Sambia, Martegani, Bohinen, Botheim, Jovane Cabral, Bronn, Lovato. All.: Inzaghi

Arbitro: Mariani

Marcatori: 4′ st Tchaouna (S)

Ammoniti: Ngonge (H), Legowski (S), Doig (H), Candreva (S)

Le parole degli allenatori

Intervenuto nel post-partita, il tecnico della Salernitana Pippo Inzaghi ha commentato con grande soddisfazione la vittoria ottenuta dai suoi. Questo il commento: “Sono super orgoglioso, venire su questo campo e fare una prestazione del genere è incredibile. Ho sempre difeso i miei ragazzi che non hanno mai smesso di seguirmi. Mi vogliono bene e hanno passato momenti complicati. In questi giorni il presidente e la dirigenza mi sono stati molto vicino, credevano molto in me e sono contento di regalare a loro e a tutta Salerno questa vittoria“

Queste invece le dichiarazioni di Baroni, allenatore dell’Hellas Verona: “La Salernitana ha fatto una grande partita, noi abbiamo faticato nel palleggio, in mezzo ho provato qualche soluzione alternativa, poi oltre a Duda avevamo altre assenze come quella di Serdar che non stava bene. Siamo mancati nella produzione, poi dopo il gol la squadra si è buttata avanti creando due occasioni importanti. Dobbiamo rialzare subito la testa e metterci a lavorare“.