Tensione durante il matrimonio reale: la rivolta delle attiviste

Fiori d’arancio in uno sfarzo quasi regale ieri 7 Giugno 2024 nel nord dell’Inghilterra per “il matrimonio dell’anno” fra i ranghi dell’aristocrazia britannica del sangue e di quella del censo. Evento salutato dall’entusiasmo e dall’attenzione della stampa inglese, seppure non al riparo dall’inatteso ‘agguato’ simbolico (senza conseguenze) teso agli invitati da due attiviste radicali della campagna ecologista ‘Just Stop Oil’. Vediamo nel dettaglio che cos’è avvenuto. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Matrimonio al capolinea per la coppia vip italiana: lei ha tolto la fede

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, proposta di matrimonio in diretta Tv: tutti impazziti

Leggi anche: Matrimonio intimo per la coppia Vip: tutte le curiosità

Leggi anche: William e Kate, il presagio choc di Harry sul matrimonio

Matrimonio del duca di Westminster: rivolta delle attiviste

Attimi di tensione al matrimonio del Duca e della Duchessa di Westminster. Gli sposi Hugh Grosvenor e Olivia Henson stavano lasciando la chiesa applauditi dalla folla. Con loro c’era anche il Principe William, assente Kate Middleton. Il momento di festa è stato bruscamente interrotto da un rumore, seguito da un “fumo” arancione. Era l’azione di protesta di due attiviste di Just Stop Oil. Due donne, Polly di 73 anni e Sheila di 69 anni, al grido di Just stop oil hanno usato un estintore per gettare la polvere arancione, loro tratto distintivo. I presenti hanno protestato, tra fischi e insulti. Le due donne, poi, sono state portate via dalla polizia. Subito dopo è stato svelato anche il motivo di tale protesta.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”