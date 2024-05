Home | “L’Isola dei famosi”, proposta di matrimonio in diretta Tv: tutti impazziti

Nella puntata di ieri sera de “L’Isola dei Famosi” ci sono stati tanti colpi di scena. Le emozioni sono state veramente tante. Una in particolare ha lasciato il pubblico di stucco. Una concorrente ha ricevuto una proposta di matrimonio in diretta. (Continua…)

“L’Isola dei Famosi”, cos’è successo nella puntata di ieri

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi”, reality show condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5. Il programma è andato in onda eccezionalmente di domenica. È stata una puntata molto difficile per Valentina Vezzali. La concorrente, prima di essere eliminata, ha dovuto affrontare il resto del gruppo. La sportivo ha avuto un confronto molto acceso con i suoi compagni d’avventura ed ha commesso anche un enorme scivolone, citando Benito Mussolini. Durante la puntata c’è stata anche un’emozionante proposta di matrimonio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)