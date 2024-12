Tennis in lutto, muore il grande campione ex numero uno del mondo

Il mondo del tennis dice addio a un grande campione, vincitore di Slam ed ex numero uno del mondo. Neale Fraser, storico tennista australiano capace di dominare le classifiche della sua epoca, è scomparso all’età di 91 anni. La notizia è stata confermata dalle autorità australiane, che hanno celebrato un atleta che ha segnato un’epoca nel tennis internazionale.

I am deeply saddened to hear of the passing of my dear mate and fellow lefty, Neale Fraser. He was a true gem in a golden era of Australian tennis legends – an incredible World No.1, a Grand Slam champion, and a Davis Cup icon. Neale bested me in 2 major finals, pushing me to… pic.twitter.com/B4cVLEnRUk — Rod Laver (@rodlaver) December 3, 2024

Fraser ha conquistato tre titoli del Grande Slam in singolare, imponendosi agli Us National Championships (predecessori dell’Us Open) nel 1959 e nel 1960 e trionfando a Wimbledon nel 1960. Oltre ai successi in singolare, è stato protagonista assoluto nelle competizioni di doppio, specialità nella quale ha vinto ben undici titoli del Grande Slam nel maschile e cinque nel misto.

La sua leadership è stata altrettanto determinante in Coppa Davis: nel 1959 ha portato l’Australia alla vittoria come giocatore, mentre dal 1970 al 1993 ha guidato la squadra come capitano, ottenendo altri quattro titoli e diventando un simbolo della competizione.

“Una vera leggenda del tennis australiano che mancherà a tante persone in tutto il mondo”, ha scritto Tennis Australia su X. Anche Pat Cash, vincitore di Wimbledon nel 1987, lo ha ricordato con grande affetto: “Era come un padre per me. Sapeva come farti sentire importante e dare il meglio di te”.

Anche Rod Laver, considerato il più grande tennista australiano della storia, ha reso omaggio al suo amico e rivale: “Era un vero gioiello nell’età d’oro delle leggende del tennis australiano. Neale mi ha battuto in due finali importanti, spingendomi a diventare un giocatore migliore. Mi mancherai molto, amico”.

Con il suo talento, la sua leadership e il suo carisma, Neale Fraser ha incarnato lo spirito di un’epoca dorata per il tennis australiano, ispirando generazioni di giocatori e appassionati. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma il suo nome rimarrà per sempre legato alla storia del tennis mondiale.

