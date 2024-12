Jannik Sinner, la funesta previsione dell’avvocato che ha vinto contro la Wada

Il 2024 di Jannik Sinner è stato un anno memorabile, con due titoli del Grande Slam e la vittoria della Coppa Davis, ma una nube di incertezze continua a sovrastare il suo percorso. Accusato di aver assunto una sostanza proibita, il Clostebol, il tennista altoatesino rischia una pesante sanzione sportiva, anche se la contaminazione non è stata intenzionale.

Australian sports lawyer Tim Fuller believes Jannik Sinner will receive a ban at the Court of Arbitration for Sport.



“In my opinion I believe that the no fault or negligence decision will be overturned on appeal and a sanction will be imposed.”https://t.co/NKZFVd4ScJ