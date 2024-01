Televisione in lutto, morto il figlio della star del noto programma

Lutto nel mondo della televisione: è morto il figlio della star del noto programma televisivo. Aveva 39 anni e stando alle prime indiscrezioni pare sia morto per overdose. La notizia è apparsa su alcuni siti web e queste sarebbero stare le parole dei suoi familiari: “La nostra famiglia è estremamente rattristata. Chiediamo privacy mentre piangiamo la sua perdita“. (Continua…)

Morto il figlio della star del noto programma

Il mondo della televisione colpito da un triste lutto. Il figlio della star del noto programma televisivo sarebbe morto per overdose all’età di 39 anni. Al momento, però, si tratta di indiscrezioni in quanto la polizia sta indagando sul caso. Non è ancora chiaro, infatti, quando sia sopraggiunta la morte e soprattutto in quali circostante. Nel frattempo sono arrivati tanti messaggi di cordoglio e vicinanza, mentre i familiari chiedono il rispetto della privacy: “La nostra famiglia è estremamente rattristata“. (Continua…)

Morto il figlio di Rick Harrison

È morto il figlio di Rick Harrison, conduttore divenuto famoso con lo show americano “Pawn Stars”, conosciuto in Italia come “Affari di Famiglia”. Adam Harrison è scomparso all’età di 39 anni. Non sono ancora chiare le cause della sua morte, ma pare sia morto per overdose. La notizia, però, non è ancora stata confermata dai suoi familiari e soprattutto dalla polizia che in queste ore sta indagando per cercare di capire cosa sia successo al figlio di Rick Harrison. (Continua…)

Chi è

Adam Harrison, come abbiamo detto, è il figlio di Rick Harrison, famoso conduttore di “Affari di famiglia”. Adam aveva deciso di restare lontano dal mondo dello spettacolo: egli, infatti, era comparso solo sporadicamente negli episodi di “Pawn Stars”. Ultimamente, stando a quanto riferito da TMZ, che ha riportato anche la notizia della sua morte, Adam aveva deciso di andare a vivere da solo, guadagnandosi da vivere lavorando come idraulico.