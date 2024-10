Supercoppa Italiana, la Lega comunica le date. Si giocherà in Arabia Saudita

Supercoppa italiana, attraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha annunciato i dettagli dell’edizione 2024-2025. Il trofeo sarà disputato per il secondo anno consecutivo in Arabia Saudita. La competizione, ribattezzata “EA Sports FC Supercup”, seguirà come l’anno scorso il format della Final Four, con quattro squadre partecipanti.

Ufficiali le date della #SupercoppaItaliana. Si gioca ad inizio 2025 alla Kingdom Arena di #Riyadh (capienza 30.000 posti), con il seguente programma:

2 Gennaio #InterAtalanta

3 Gennaio #JuventusMilan

6 Gennaio Finale

La 37ª edizione della Supercoppa si svolgerà a Riyadh, con le semifinali in programma il 2 e 3 gennaio 2025 e la finale prevista per il 6 gennaio 2025. Il torneo manterrà la formula introdotta l’anno scorso, con due semifinali ad eliminazione diretta seguite dalla finalissima. Le partite si disputeranno alla Kingdom Arena.

Le quattro squadre che prenderanno parte alla competizione sono l’Inter, campione d’Italia in carica, la Juventus, vincitrice della Coppa Italia 2023/2024, il Milan, secondo classificato nel campionato 2023/2024, e l’Atalanta, finalista della scorsa edizione della Coppa Italia. Dal 1993, la Lega Serie A ha promosso il proprio brand fuori dai confini italiani, sollevando qualche polemica per un lungo viaggio a cui saranno sottoposte le squadre in una stagione con un calendario già fittissimo. La Supercoppa si è giocata quattro volte in Arabia Saudita e in Cina, due volte negli Stati Uniti e in Qatar e una volta in Libia.

Supercoppa Italiana, i recuperi di campionato per le squadre impegnate

A causa della partecipazione alla Supercoppa, le quattro squadre salteranno il 19esimo turno di campionato. Le date dei recuperi saranno annunciate nei prossimi giorni. La competizione si preannuncia ricca di emozioni, con le migliori squadre italiane pronte a darsi battaglia per il titolo nella cornice della Kingdom Arena di Riyadh.

