Infortunio Koopmeiners, Juventus e Motta in ansia per il centrocampista olandese: si teme una costola incrinata. Intanto lui è tornato a Torino per un periodo di assoluto riposo, rientrando immediatamente dal ritiro della nazionale olandese. La ragione è precauzionale: le due partite dell’Olanda erano troppo vicine al problema fisico che il centrocampista ha accusato.

The tests for Koopmeiners showed the crack of a rib and against Cagliari the player was struggling to breathe.



Now Koopmeiners will take a few days of rest, then the recovery will depend on the pain he will feel. He’s highly unlikely to be ready for Lazio.



