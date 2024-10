Pogba allo Stadium, ma il divorzio con la Juventus è ormai imminente

Pogba “è stato un grande giocatore, ma è fermo da parecchio tempo. Per ora aspettiamo la decisione finale del TAS, poi vedremo cosa fare.” Queste sono le parole del direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, che ha parlato ieri della situazione di Paul Pogba.

Nelle ultime ore, il centrocampista francese si trovava a Torino e ha assistito dagli spalti dell’Allianz Stadium al pareggio della Juventus contro il Cagliari. Questo dopo che lui stesso aveva annunciato che il TAS ha ridotto la sua squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi, permettendogli di tornare a giocare a marzo. Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, il suo futuro non sarà più con la Juventus. I contatti tra il club bianconero e l’entourage del giocatore sono in corso e il divorzio sembra ormai imminente. (segue dopo la foto)

Nei giorni scorsi, il suo amico Patrice Evra aveva commentato il futuro di Pogba: “L’ho visto solo tre settimane fa, ed era molto fiducioso. La sanzione iniziale è stata dura perché volevano dare un esempio, ma ora giustizia è stata fatta. Paul è come un fratello minore per me, lo adoro. Tornerà in campo e potrà allenarsi di nuovo. Tuttavia, penso che non resterà alla Juventus. È il momento di voltare pagina. Ho intenzione di chiamare Mehdi Benatia (direttore sportivo del Marsiglia) per parlare con Paul, perché le porte lì sono aperte.”

