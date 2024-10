Del Piero torna a giocare nella Juventus. Ma è Dorothea, figlia di Alex

Del Piero torna a giocare nella Juventus. Ma non è Alex dopo essersi sottoposto a una miracolosa cura di ringiovanimento, ma sua figlia Dorothea che, a soli 15 anni, sta seguendo le orme del padre nella squadra femminile Under 17 della squadra bianconera. Nata a Torino nel 2009, la giovane Del Piero ha già dimostrato di avere nel DNA quel tocco magico che ha reso celebre suo padre. Il suo ruolo in campo? Neanche a dirlo: attaccante, proprio come Alex.

Del Piero torna alla Juventus: si tratta di Dorotea, la figlia di Alex, che si unirà all’U17 della #JuventusWomen 🤍🖤 pic.twitter.com/24ruFsUbPI — Juventus Women VS 🤍🖤 (@juventuswomen_) October 7, 2024

Negli Stati Uniti, dove ha trascorso alcuni anni della sua infanzia, Dorothea indossava la maglia numero 7, un omaggio al padre, che portò lo stesso numero durante i leggendari Mondiali del 2006 in Germania. Un video del 2020, che mostrava Dorothea segnare un gol fulmineo con un tiro preciso, fece il giro del web, ricordando a tutti le gesta del papà.

Ora, Dorothea continuerà il suo percorso di crescita a Vinovo, nel centro sportivo della Juventus, sotto lo sguardo amorevole e attento di papà Alex e mamma Sonia, che l’hanno sempre sostenuta. Sotto la guida di Luca Scarcella, allenatore della Juventus Women Under 17, Dorothea si prepara a fare il suo debutto ufficiale, con l’ambizione di contribuire a portare la squadra alla vittoria dello scudetto di categoria.

Del Piero, una dinastia che ha molti eredi

Non solo Dorothea, ma anche Tobias, il primogenito di Alex, sta facendo parlare di sé. Classe 2007, Tobias ha iniziato la sua carriera calcistica con esperienze in Spagna, vestendo le maglie del Getafe e dell’Alcorcon, prima di approdare nell’Under 18 dell’Empoli. A differenza del padre e della sorella, Tobias preferisce giocare più arretrato, nel ruolo di centrocampista, e ha dimostrato di avere tecnica e visione di gioco.

Anche Lorenzo Del Piero, figlio di Stefano, fratello maggiore di Alex, si sta facendo notare. Classe 2007, gioca attualmente nella Juve Stabia, dopo essere cresciuto nel Pordenone e aver trascorso l’ultima stagione al Trento in Serie C. La Juventus non è nuova a coltivare il talento dei figli d’arte. Negli ultimi anni, la squadra ha accolto Federico Chiesa, figlio di Enrico, e Timothy Weah, figlio di George, indimenticato bomber del Milan.

Attualmente, in bianconero milita Khephren Thuram, figlio di Lilian Thuram, mentre nelle giovanili si stanno mettendo in luce Davide Marchisio e Michele Scienza, rispettivamente figli degli ex giocatori Claudio e Giuseppe. Con Dorothea pronta a scendere in campo, la tradizione di famiglia continua, e i tifosi bianconeri possono sperare di vedere ancora a lungo il nome Del Piero brillare sui campi di calcio.

Leggi anche: